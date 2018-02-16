Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 TF 034 plakalı kamyonet ile 63 HR 248 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak ters döndü. Kaza sonrası her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cesedi dere yatağında bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum