Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 57’nci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Ç.’nin kullandığı 02 BD 713 plakalı kamyonetle Selahattin Ç.’nin kullandığı 63 HF 538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Ç. ile birlikte yanındaki Mahmut Ç., Tuncay K., Abdullah K., Necmettin A. ve Adem A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.