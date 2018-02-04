Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Meydankapı yolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı. İbrahim B.’nin kullandığı 63 YU 668 plakalı otomobil ile Halil A.’nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Mehmet A., İbrahim A., Ahmet A., Bayram A., Halil A., Osman A. ve İbrahim B. ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı
Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!
NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu
Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
İtalya'da Yargıtay'dan Facebook kararı: Başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak suç
Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum