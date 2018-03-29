Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evde yapılan aramada 110 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin, eroin ve esrar, 2 av tüfeği ve 97 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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