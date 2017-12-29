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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 16:06 | Son Güncelleme 20 dakika önce

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarında, bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenleyerek, 9 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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