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Şanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da otomobilde 1374 uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da otomobilde 1374 uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü Maşuk bölgesinde 'torbacı' tabir edilen 2 kişinin otomobilde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını belirledikleri otomobili durdurup arama yaptı. Aramada otomobilin gizli bölmelerinde poşetler içersinde satışa hazır 1374 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, araçtaki S.G. ve U.E. gözaltına alındı.
Karaköprü Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve U.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklamaŞanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklamaŞanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklama

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