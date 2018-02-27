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Şanlıurfa'da uzman çavuş evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 15:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Bilal B., evinde tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Bilal B., evinde tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin, memleketi Konya'ya gitmesiyle evde yalnız kalan Uzman Çavuş Bilal B., iddiaya göre, işe gelmeyince arkadaşları endişelenerek, durumu komutanlarına iletti. Askerlerin durumu bildirmesi ile eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, uzman çavuşu, yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü. Tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Uzman Çavuş Bilal B.'nin cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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