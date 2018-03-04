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Şanlıurfa’da yangın çıkan toprak ev çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da toprak damlı bir evde yangın çıtı.

Şanlıurfa’da yangın çıkan toprak ev çöktü

Şanlıurfa’da toprak damlı bir evde yangın çıtı. Çıkan yangında evin tavanı çökerken ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Akdiken kırsal Mahallesinde yaşandı. Toprak damlı bir evde yangın çıktı. Tavandaki tahtaları yanan ev kısa süre sonra çöktü. Şans eseri kimsenin altında kalmadığı evdeki yangını söndürmeleri için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa’da yangın çıkan toprak ev çöktü

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