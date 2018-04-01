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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı semtlerde yasa dışı bahis oynatıldığı saptanan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, bahiste kullanılan 2 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayarın kasasından sökülen hard disk, 24 yasa dışı bahis kuponu, 1 özel kupon yazıcısı ve 1970 lira ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

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