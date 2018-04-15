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Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonunda 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, il merkezinde yasa dışı bahis oynatılan 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonunda 4 gözaltı

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, il merkezinde yasa dışı bahis oynatılan 4 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda bahis oynatan 4 kişi gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda bahiste kazanıldığı ileri sürülen bin 820 TL para, 10 adet hard disk, bahis kuponları, 7 adet dizüstü bilgisayar ile 4 adet yazıcı ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonunda 4 gözaltı

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