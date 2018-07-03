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Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 22:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi.

Öğleden sonra konvoy halinde Tugay Komutanlığından çıkan çoğunluğu lojistik malzeme olan, personel taşıyan araçların da içerisinde olduğu konvoy, Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e doğru hareket etti. Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoyun geçişi sırasında güzergah üzerinde zırhlı araçlarla önlem alındı.

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