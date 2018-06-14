Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi, Zengil Tepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda şehit düşen asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat'ın (25) acı haberi, Şanlıurfa'daki ailesini yasa boğdu.

Çukurca ilçesinde, Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat şehit oldu. Halat'ın acı haberi, memleketi Şanlıurfa'daki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Halat'ın acı haberinin verildiği annesi Fatma Halat ile 7 kardeşi gözyaşına boğulurken, sinir krizi geçirdi. Babası Medet Halat'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtilen şehit Abdülselam Halat'ın ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar da şehit haberinin ardından evlerinin pencerelerine Türk bayrakları astı. Bekar olan şehit Halat'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenle Şanlıurfa'da toprağa verileceği belirtildi.

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