HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi, Zengil Tepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda şehit düşen asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat'ın (25) acı haberi, Şanlıurfa'daki ailesini yasa boğdu.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi, Zengil Tepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda şehit düşen asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat'ın (25) acı haberi, Şanlıurfa'daki ailesini yasa boğdu. Çukurca ilçesinde, Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat şehit oldu. Halat'ın acı haberi, memleketi Şanlıurfa'daki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Halat'ın acı haberinin verildiği annesi Fatma Halat ile 7 kardeşi gözyaşına boğulurken, sinir krizi geçirdi. Babası Medet Halat'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtilen şehit Abdülselam Halat'ın ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar da şehit haberinin ardından evlerinin pencerelerine Türk bayrakları astı. Bekar olan şehit Halat'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenle Şanlıurfa'da toprağa verileceği belirtildi.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Oğlu yoğun bakımdaki babanın kaçak yol isyanıOğlu yoğun bakımdaki babanın kaçak yol isyanı
Kaza yapan araçlar, alev topuna döndüKaza yapan araçlar, alev topuna döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.