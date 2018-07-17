HABER

Şanlurfa'da 40 zahire esnafı, 6 milyon lira dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Zahireciler Borsası'ndaki 40 esnaftan son 1 ayda 6 milyon lira tutarında alışveriş yapan 3 kişi, parayı vermeden ortadan kayboldu.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Zahireciler Borsası'ndaki 40 esnaftan son 1 ayda 6 milyon lira tutarında alışveriş yapan 3 kişi, parayı vermeden ortadan kayboldu. Şüphelilerin önce peşin alışveriş yaparak esnafın güvenini kazandığı belirtildi. Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, güvene dayalı iş yapan esnafı dolandıranların bir an önce yakalanmasını istedi. Hububat alım-satım sezonunun başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda iş yeri kiralayan M.A., L.B. ve İ.B., iddiaya göre, ilk önce peşin alışveriş yaptıkları 40 esnafın güvenini kazandı. 3 şüpheli, son 1 aylık süreçte ise esnaftan 6 milyon lira tutarında hububat aldıktan sonra ortadan kayboldu. Borsada bulunan iş yerini de kapatan M.A., L.B. ve İ.B.'ye ulaşamayan esnaf; polise ve savcılığa başvurdu. Mağdur esnaf, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istedi. Esnafı ziyaret eden Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, güvene dayalı iş yapan esnafın çek-senet gibi resmi evrak kullanmadığını ifade etti. Turan, "Zahireciler Borsası'nda 275 esnaf olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Burada 40 esnafımız çiftçilerin hububatını sattığı için yaklaşık 1 ay içerisinde 6 milyon lira dolandırıldı. Bu mağduriyetin giderilmesi için üst makamlara durumu ilettik. Esnaflar olarak bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyoruz" dedi. Zahireciler Borsası'nda 25 yıllık esnaf İsmail Çiftçi ise 300 bin lira dolandırıldığını belirtti. 2014'te Şırnak'ta vatani görevini yaparken PKK tarafından şehit edilen er İbrahim Çiftçi'nin babası olduğu öğrenilen İsmail Çiftçi, "Burada açık usul artırmayla hububat satıyoruz. Burada alım-satım işlerimiz güven itibarıyla yapılmaktadır. Genellikle alışverişte 10-15 günlük süre isteniyor. Bunun için senet ve çek kullanmıyoruz. Bu şahıslar da buraya gelerek, iş yeri açtılar. Bizler de onlara güvenerek mal verdik ama 40 esnafı dolandırarak, herkesi mağdur ettiler. Beni de 300 bin lira dolandırdılar. Bu kadar insanları mağdur etmelerini vicdanen nasıl kabul ediyorlar. Bunların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Esnaftan Murat Ayneli de organize bir şekilde dolandırıldıklarını dile getirip, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini vurguladı.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralıMuğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldüDevrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

Darbeyi önceden bilen Alexandr Dugin isim konuştu: 15 Temmuz başarılı olsaydı...

Darbeyi önceden bilen Alexandr Dugin isim konuştu: 15 Temmuz başarılı olsaydı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.