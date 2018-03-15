Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans Topu sonuçları, bu hafta bir kişinin yüzünü güldürdü, hayallerini gerçekleştirdi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü yapılan Şans Topu'nun 874. hafta çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. MPİ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda yapılan 14 Mart Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Bu haftanın Şans Topu sayılarını doğru tahmin eden bir kişi 5+1 bilerek 810 bin lira kazandı. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile çekilişe dair detaylar...
Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 16, 21 artı 9 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi.
14 Mart Şans Topu çekilişinde; 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 701 bin 240 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 76 bin 61 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 275 lira 72 kuruş aktarıldı.
Şans Topu 873. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 17, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 7 kişi, 238 bin 664 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Çankaya, Yalova'nın Çiftlikköy, Bilecik'in Osmaneli, İstanbul'un Kadıköy, Konya'nın Karatay ve Ereğli ilçelerinden yatırdığı bildirildi.
7 Mart Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 20 kişi 4 bin 407 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 261 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 962 kişi 29 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 963 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 108 bin 599 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 891 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 233 bin 83 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 727 bin 500 lira 70 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 170 bin 270 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 968 lira 69 kuruş aktarıldı.
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