Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans Topu sonuçları, bu hafta bir kişinin yüzünü güldürdü, hayallerini gerçekleştirdi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü yapılan Şans Topu'nun 874. hafta çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. MPİ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda yapılan 14 Mart Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Bu haftanın Şans Topu sayılarını doğru tahmin eden bir kişi 5+1 bilerek 810 bin lira kazandı. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile çekilişe dair detaylar...

14 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 16, 21 artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi.

14 Mart Şans Topu çekilişinde; 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.