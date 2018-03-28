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Sansar, 36 tavuğu telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kümese giren sansar, 36 tavuğu telef etti.Alınan bilgiye göre, merkez Ataşehir Mahallesinde ikamet eden Servet Özdemir’e ait kümese giren sansar, 47 tavuktan, 38’ini telef etti.

Elazığ’da bir kümese giren sansar, 36 tavuğu telef etti.
Alınan bilgiye göre, merkez Ataşehir Mahallesinde ikamet eden Servet Özdemir’e ait kümese giren sansar, 47 tavuktan, 38’ini telef etti. Sabah kümese giren Özdemir, 28 tavuğunu kümeste ölü halde buldu. Tavukların eksik olduğu gören Özdemir, kümesin çevresinde yaptığı araştırmada 8 tavuğun ölüsünü buldu.
Kümese sansar girdiğini belirten Servet Özdemir, “Geçen sene de 20 tavuğumu daha götürmüştü. Bu yıl da geldi. Yine girdi ve katliam yapmış. Bu beni yıldırmaz. Yeniden tavuk alacağım. Elimde 11 tane kaldı" dedi.
Elinde kalan tavukların da korkudan yumurtadan kesildiğini ifade eden Özdemir, yeni tavuk alarak tekrar kümesini eski seviyesine getireceğini kaydetti.

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