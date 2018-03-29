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Şantaj iddiası cinayetine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla tartıştığı Hüseyin Arslan (45) ile Bahar Karadağ'ı (46) öldürdüğü iddia edilen Rabia Kantar ve oğlu Ümit Ağılönü tutuklandı.

Şantaj iddiası cinayetine 2 tutuklama

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla tartıştığı Hüseyin Arslan (45) ile Bahar Karadağ'ı (46) öldürdüğü iddia edilen Rabia Kantar ve oğlu Ümit Ağılönü tutuklandı.
Bolvadin ilçesi Ethem Kelekçi Mahallesi Depremevleri konutlarında oturan Rabia Kantar, dün sabah oğlu Ümit Ağılönü ile birlikte, 'Elimizde uygunsuz görüntülerin var' diyerek kendisini tehdit edip, şantaj yaptığı öne sürülen Hüseyin Arslan ve beraber yaşadığı Bahar Karabağ'ın evine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada evden kaçmaya çalışan Arslan ile Karabağ, pompalı tüfekle vuruldu. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, Hüseyin Arslan ile Bahar Karabağ'ın cansız bedenlerini buldu.
Gözaltına alınan Rabia Kantar ile oğlu Ümit Ağılönü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan Rabia Kantar ile Ümit Ağılönü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yapılan otopsinin ardından Bahar Karabağ'ın cenazesi Bolvadin'e bağlı Karabağ köyünde toprağa verilirken, Hüseyin Arslan'ın cenazesi ise Gaziantep'in Nurdağ ilçesine gönderildi.

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Şantaj iddiası cinayetine 2 tutuklama

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