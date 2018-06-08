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Şantiyede su tahliye ederken elektrik akıma kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:38 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde su tahliye etmek için çalıştırdığı su motorunda akıma kapılan Mesut Doğan (28), yaşamını yitirdi.

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde su tahliye etmek için çalıştırdığı su motorunda akıma kapılan Mesut Doğan (28), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi'ndeki şantiyede meydana geldi. Bilecik- Osmaneli karayolu üzerindeki bir şantiyede işçi olarak çalışan Mesut Doğan, taş kırma ünitesi tünelinde biriken suyu tahliye etmek için su motorunu çalıştırdı. Ancak bu sırada motordaki kaçak nedeniyle Mesut Doğan akıma kapıldı. Şantiyede çalışanlar elektrik akımını keserek, 112 Acile haber verdi.
Gelen ambulansla Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Doğan, yaşamını yitirdi.

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