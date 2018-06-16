Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.
Vahşet görüntüsünde 3 çocuk yavru bir köpeğe işkence ediyor. Kurtarılamayan yavru köpeğe benzerliği ile dikkat çeken olayda çocuklar bıçakla önce yavru köpeğin kuyruğunu kesiyor.
GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
İnleyen ve kaçmaya çalışan yavru köpeğe eziyet eden çocukları görüntüsü izleyenin kanı dondurdu. Görüntülerin bazı kısımlarını aşırı şiddet içerdiği için yayınlamıyoruz.
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