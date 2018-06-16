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Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümü sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, kan donduran bir görüntü daha ortaya çıktı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

Vahşet görüntüsünde 3 çocuk yavru bir köpeğe işkence ediyor. Kurtarılamayan yavru köpeğe benzerliği ile dikkat çeken olayda çocuklar bıçakla önce yavru köpeğin kuyruğunu kesiyor.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

İnleyen ve kaçmaya çalışan yavru köpeğe eziyet eden çocukları görüntüsü izleyenin kanı dondurdu. Görüntülerin bazı kısımlarını aşırı şiddet içerdiği için yayınlamıyoruz.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Valla kimse kusura bakmasın. Akp Türkiyesi, yeni Türkiye dedikleri bunlarla dolu... 35 yaşımdayım. Bu kadar çocuk, kadın, hayvan istismarı ben hiç görmedim...
Allah’ın laneti hayvanlara karşı eziyet edenlerin üzerine olsun
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