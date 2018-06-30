HABER

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Sapanca Gölü kıyısında bulunan 10 kafeteryanın yanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2)

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sapanca Gölü kıyısında bulunan 10 kafeteryanın yanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, işyerlerinin enkazları iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı. Yanan işyerlerinin yanında kafeterya işleten Ayşe Alpay, yangından işyerinin kıl payı kurtulduğunu belirterek, "Gece gelen telefon üzerine işletmemize geldik. Geldiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık, bütün kafeler alev alev yanıyordu. Çok üzgünüm. Koca kış, yaz gelmesini bekledik. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte işlerin açılacağı bir dönemde böyle bir olayın yaşanması bizi çok üzdü. Sapanca adına çok üzüldük. Bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2)Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2)Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2)

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Mersin'de Ulusal Marker ele geçirildiMersin'de Ulusal Marker ele geçirildi
Tacizciyi pantolunundan çıkarttığı kemerle korkuttuTacizciyi pantolunundan çıkarttığı kemerle korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.