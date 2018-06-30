HABER

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Sapanca Gölü kıyısında bulunan 10 kafeteryanın yanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sapanca Gölü kıyısında bulunan 10 kafeteryanın yanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, işyerlerinin enkazları iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı. Yanan işyerlerinin yanında kafeterya işleten Ayşe Alpay, yangından işyerinin kıl payı kurtulduğunu belirterek, "Gece gelen telefon üzerine işletmemize geldik. Geldiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık, bütün kafeler alev alev yanıyordu. Çok üzgünüm. Koca kış, yaz gelmesini bekledik. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte işlerin açılacağı bir dönemde böyle bir olayın yaşanması bizi çok üzdü. Sapanca adına çok üzüldük. Bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Kooperatif başkanı, denizde boğulma tehlikesi geçirdiKooperatif başkanı, denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Taşınmasına yardım ettiği arkadaşının evinden para ve kolye çaldıTaşınmasına yardım ettiği arkadaşının evinden para ve kolye çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.