Sapanca'da 1 kilo 'yeşil kokain' ele geçirildi

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 'yeşil kokain' de denilen 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle yakalanan A.Ş. (44), tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis, bir süredir takip ettiği kaportacı A.Ş.'yi, 1 kilogram skunk maddesiyle yakaladı.

Emniyete götürülen A.Ş., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

