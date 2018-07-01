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Sapanca'da 10 iş yerini yakan kişi tutuklandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 10 kafeteryayı yaktığı gerekçesiyle tutuklanan C.Ş.'nin, iş yerlerine girme ve kunduklama anları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sapanca'da 10 iş yerini yakan kişi tutuklandı (3)

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 10 kafeteryayı yaktığı gerekçesiyle tutuklanan C.Ş.'nin, iş yerlerine girme ve kunduklama anları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan C.Ş.'nin, girdiği kafeteryayı ateşe verdiği, tekrar sahil bandına çıktığı ardından başka kafeteryaya girip, ateşe verdiği görülüyor. İş yerleri yanmaya başladıktan sonra C.Ş.'nin koşarak, uzaklaştığı anlar da kayıtlarda yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Sapanca'da 10 iş yerini yakan kişi tutuklandı (3)Sapanca'da 10 iş yerini yakan kişi tutuklandı (3)

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