Sapanca'da 10 iş yerini yakan kişi tutuklandı (3)

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 10 kafeteryayı yaktığı gerekçesiyle tutuklanan C.Ş.'nin, iş yerlerine girme ve kunduklama anları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan C.Ş.'nin, girdiği kafeteryayı ateşe verdiği, tekrar sahil bandına çıktığı ardından başka kafeteryaya girip, ateşe verdiği görülüyor. İş yerleri yanmaya başladıktan sonra C.Ş.'nin koşarak, uzaklaştığı anlar da kayıtlarda yer alıyor.
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum