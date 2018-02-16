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Sapanca’da çaldılar Serdivan’da yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 12:03 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosiklet çalan iki hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi Nergiz Sokak ve Sapanca İlçesi Göl Mahallesi Menekşe Sokak üzerinden ayrı ayrı iki adet motosiklet çalındı.

Sapanca’da çaldılar Serdivan’da yakalandılar

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosiklet çalan iki hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi Nergiz Sokak ve Sapanca İlçesi Göl Mahallesi Menekşe Sokak üzerinden ayrı ayrı iki adet motosiklet çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü konuyla alakalı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonuncunda motosikletleri çalan şahısların 18 yaşındaki E.O ve 17 yaşındaki F.D., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri iki şüphelinin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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