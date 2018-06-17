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Sapanca'da köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen operatör adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen İ.M., TCK'nın 151. maddesi kapsamında tutuklandı.
TCK 151. MADDE ŞÖYLE:
Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

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