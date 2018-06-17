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Sapanca'da köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen operatör tutuklandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

KÖPEKLERİ BESLEYENLER, SAHİPLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

KÖPEKLERİ BESLEYENLER, SAHİPLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Başsavcı Dursun, ölen köpek yavrusunun bulunduğu alandaki diğer köpekleri de besleyip, tedavilerini yapan N.E. ve S.Ö.'nün, hayvanın sahipleri olarak değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin tedavi altına alındıktan sonra ölmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin olarak ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmış ve olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M.'nin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığı belirtilmiştir. Soruşturmaya konu olayda, ölen köpek yavrusunun bulunduğu alandaki diğer köpekleri de besleyip, tedavilerini yapan N.E. ve S.Ö. isimli şahısların, ölen köpek yavrusunun sahipleri oldukları değerlendirilerek, müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulmuş, müştekilerin de ifadelerinde olayı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen şüpheliden şikayetçi olduklarını belirtmeleri üzerine 16 Haziran tarihinde gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. isimli şüphelinin Sapanca Savcılığı'na sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasına müteakip, 'Mala Zarar Verme, sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yaramayacak hale getirilmesinden' dolayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden tutuklama talebinde bulunulmuş olup, Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli İ.M.'nin sorgusu yapılarak tutuklanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tahkikata devam edilmektedir."

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