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Sapık, linç edilmesin diye tek kişilik hücreye konuldu!

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 11:38 | Son Güncelleme

Adana'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Sedat Keser (20), ailenin komşusu çıktı. Keser’in cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu bildirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki düğüne giden Sedat Keser, bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi.

Burada annesi tarafından bir odada uyutulan kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarıp cinsel istismarda bulundu. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacı için eve girdiğinde, Sedat Keser’i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp tekrar eve giren davetli, Keser’e saldırdı. Çığlıkları duyan diğer davetliler de Sedat Keser’e saldırıp linç etmek istedi. Şüpheli Sedat Keser iç çamaşırıyla evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Kalabalığın ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük çocuk ise çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Sedat Keser, sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat Keser’i arka kapıdan çıkardı. Keser, çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

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İDAM İSTEDİLER

Olayın ardından mahalledeki yakınları ve komşuları dün akşam durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi. Bir süre zanlı Sedat Keser aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

adana-cinsel-istismar

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONULDU

Çocuğun ailesinin aynı sokakta oturan komşusu olduğu ortaya çıkan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Adana Kürkçüler Cezaevi’ne konuldu.

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Sedat Keser’in diğer mahkumlar tarafından linç edilmemesi ve intihar etmemesi için tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Zanlının ayrıca hücrede 24 saat güvenlik kameraları tarafından izlendiği ve sürekli gözetim altında tutulduğu bildirildi. (DHA)

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adana cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ne güzel işte devletin polisi, hırsızı, sapığı katili koruyor. sonrada içişleri bakanı çıkmış uyuşturucu satıcılarının yok ayağını kırın, yok kolu kırın, ya bunlar hep hikaye
Bu gerçek olamaz ya yemin ederim gerçek olamaz ya bu senaryo gibi ya bu şok şok allahım onca kişi için de bu adam aklı dengesi imkansız düğün evinde herkes oradayken bu adam sapık sa daha önce hiç mi yalnız K8z çocuğu yaklamadi veyahut sarkintilik yapardı bu önceden hiç bi belirti vermez
tüh be geç kalmışlar ben böylelerine acımam hak ettiklerini düşünürüm birde daha yürümeyi yeni öğrenen bir çocuğa yapılınca hiç acımam keşke polis geç kalsaymış
ASIN KANSIZI
hücrede ne kadar kalacak ki eninde sonunda çıkacak orda belasını bulur inşallah masum melek sübyan yaa Allah yuzbinkere belanı versin devlet bunun gibileri içerde beslemesin hadım edip ondan sonra yatdın içerde ırz düşmanı ????????
yüzünü niye gizlediniz bu sapığın açında herkez tanısın
bu sapıklar neden bu kadar korunuyor ki bırakın linç edilsin pislik. şimdi adam tek göz oda da bizim paramızla karnını doyurup yatıcak o ne ala memleket.
genemi adana yoksa
AKP millet vekilinin kardeşi yaparsa vatandaştan ne bekliyorsun.
yüreğir ilçesinde neredeyse adanalı yok pis olaylar genelde oradan çıkıyor. hep diyorlar ya göç sorunları şimdide suriyeliler ülkemize geliyor ama ne sorunlar getiriyor Allah bilir. ilerde hepsi ortaya çıkacak
tecavüzcüye idam isteyen ordakilerin bir çoğuda tecavüzcü tipli...engiziyon mahkemlerinden kafaları uçurulan insanları izleyen topluluktan ne farkı var bu gurubun..aradan 500 sene geçmiş hala aynı tiplerr...bu tecavüzcü sizin içinizden çıkmış siz yetiştirmişsiniz ayıbınızla oturup kanun hükmünü bekleyeceğinize birde show yapıyorsunuz..
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