Sapık, linç edilmesin diye tek kişilik hücreye konuldu!

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki düğüne giden Sedat Keser, bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi.

Burada annesi tarafından bir odada uyutulan kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarıp cinsel istismarda bulundu. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacı için eve girdiğinde, Sedat Keser’i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp tekrar eve giren davetli, Keser’e saldırdı. Çığlıkları duyan diğer davetliler de Sedat Keser’e saldırıp linç etmek istedi. Şüpheli Sedat Keser iç çamaşırıyla evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Kalabalığın ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük çocuk ise çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Sedat Keser, sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat Keser’i arka kapıdan çıkardı. Keser, çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.