Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Soruşturmayı derinleştiren polis, psikolog eşliğinde D.Y'nin ablası S.Y.'nin de olayla ilgili ifadesine başvurdu. S.Y., konudan haberdar olmadığını ancak üvey babasının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. S.Y. ifadesinde "Annem cezaevine girdikten sonra M.Y. bana 4-5 sefer cinsel istismarda bulundu" dedi.

Olay, geçen yıl şubat ayında Kulu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anneleri cezaevinde olan D.Y. ve S.Y., üvey babaları M.Y. ile birlikte yaşamaya devam etti. Rahatsızlanan D.Y., geçen yıl 11 Şubat'ta hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, D.Y.'nin cinsel organında yanık tespit edince durumu polise bildirdi. D.Y.'nin verdiği ifadenin ardından, polis, şüphe üzerine üvey baba M.Y.'nin ifadesine başvurdu.

ŞİKÂYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci ve son celsesine S.Y., D.Y. ve anneleri F.Y. katıldı. S.Y. ve D.Y.'nin isteği üzerine tutuklu olan üvey babaları M.Y. salon dışına çıkarıldı. Ardından iki kardeş sosyal hizmetlerden gelen uzman eşliğinde ifade verdi. İki kardeş, "M.Y. sadece bizi dövdü. Daha önce şikâyetçiydik ama şimdi şikâyetçi değiliz. Sanık bize dövmenin dışında bir şey yapmadı. Şimdiki ifademizi dikkate alın. M.Y.'nin annemizden boşanmasını istiyoruz" diye ifade verdi.

DNA TESTİ YAPILDI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, D.Y.'nin üvey babası M.Y.'den korktuğu için ifadesini değiştirip, şikâyetinden vazgeçtiğini, M.Y.'nin de ifadesinde üvey kızının cinsel organını çakmakla yaktığını itiraf ettiğini belirtti. Savcılık, yapılan testte, D.Y.'nin iç çamaşırından alınan örneklerle, M.Y.'nin DNA'sının eşleştiğini, S.Y.'nin ise cinsel istismara uğradığının sabit olduğunu belirterek M.Y.'nin cezalandırılıp tutukluluk halinin devam etmesini istedi.