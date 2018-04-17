HABER

Şarampole devrilen otomobil ağaçta asılı kaldı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Adana’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil ağaçta asılı kaldı.

Adana’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil ağaçta asılı kaldı. Sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu civarında bulunan kanal boyunda meydana geldi. İbrahim Zümrütçü kullandığı 01 KF 392 plakalı otomobiliyle virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole devrildi. Şarampole devrilen araç ağaçta asılı kalarak kanala düşmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan Gülda Kuş, Fatma Kuş ve Suriye uyruklu Ali Elali çevredeki vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkartıldı. Sürücü Zümrütçü ise araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri yaklaşık 15 dakika süren kurtarma çalışmaları sonrasında Zümrütçü’yü çıkartıp ambulansa bindirdi. Zümrütçü’nün durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İstanbul'da kimyasal paniği!İstanbul'da kimyasal paniği!
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.