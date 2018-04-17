Şarampole devrilen otomobil ağaçta asılı kaldı: 4 yaralı

Adana’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil ağaçta asılı kaldı. Sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu civarında bulunan kanal boyunda meydana geldi. İbrahim Zümrütçü kullandığı 01 KF 392 plakalı otomobiliyle virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole devrildi. Şarampole devrilen araç ağaçta asılı kalarak kanala düşmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan Gülda Kuş, Fatma Kuş ve Suriye uyruklu Ali Elali çevredeki vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkartıldı. Sürücü Zümrütçü ise araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri yaklaşık 15 dakika süren kurtarma çalışmaları sonrasında Zümrütçü’yü çıkartıp ambulansa bindirdi. Zümrütçü’nün durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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