Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Fethi Büyükkalkan (34) yaşamını yitirdi.

Kaza, Akşehir'e bağlı Argıthanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Büyükkalkan yönetimindeki 42 BIL 23 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Büyükkalkan ters dönen TIR'ın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Fethi Büyükkalkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Büyükkalkan'ın cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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