Şarampole devrilen traktördeki amca- yeğen öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, otomobile yol verirken, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Gülabi (62) ile yeğeni Ramazan Gülabi (41) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bakırcılar köyünde meydana geldi. Saman almaya giden Mustafa Gülabi (62), yönetimindeki 78 AN 215 plakalı traktörle karşı yönden gelen otomobile yol vermek istedi. Bu sırada Gülabi'nin kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Gülabi ile yanındaki yeğeni Ramazan Gülabi, devrilen traktörün altında kaldı. Römorkta bulunan Mustafa Gülabi'nin eşi Bahriye Gülabi ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mustafa Gülabi ile yeğeni Ramazan Gülabi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından amca- yeğenin cansız bedenleri, vinçle kaldırılan traktörün altından çıkarılıp, Eflani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Çalışmalar sırasında alev alan traktör, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ramazan Gülabi’nin 3 çocuk sahibi olduğu, İstanbul’da belediyede işçi olarak çalıştığı ve 4 gün önce tatilini geçirmek için köyüne geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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