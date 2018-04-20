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Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esemkulu Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esemkulu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet Demir’in (20) kullandığı 63 KE 157 traktör, seyir halindeyken freni boşalınca yoldan çıkarak şarampole devrildi. Tarla kenarındaki kayalara çarpan traktörün sürücüsü tekerleğin altında ezilerek hayatını kaybetti. Şahsın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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