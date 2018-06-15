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Şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde kontrolden çıkan ve devrilmekten son anda kurtulan araç, şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı.

Şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı

Fatih TURAN/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde kontrolden çıkan ve devrilmekten son anda kurtulan araç, şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı.
Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arpalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sultan Murat Yaylası’ndan dönen Hasan Öztürk yönetimindeki 16 LJH 61 plakalı araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki Manohoz deresine yaklaşık 40 metre mesafedeki yamaçta durdu. Kaza sonrası sürücü Öztürk, devrilmekten son anda kurtulduğu aracından indi. Çevredeki araç sürücülerinin yardımıyla devrilmek üzere olan araç, şarampole düşmemesi için halat yardımıyla yolda durudurlan kamyonete bağlandı. Araç daha sonra çekici vasıtasıyla bulunduğu yamaçtan alındı.

FOTOĞRAFLI

Şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandıŞarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandıŞarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandıŞarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı

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