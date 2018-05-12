Şarampole uçan motosikletin sürücüsü öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde şarampole uçan motosikletten düşen kasksız sürücü Hasan Bulut (32) yaşamını yitirdi.
Kaza, bu sabah, Bergama'da Yenikent Bakırçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında vardiya amiri Hasan Bulut, gece arkadaşlarıyla yemek yedi. Sabah arkadaşlarının yanından ayrılan Bulut, virajda, kasksız kullandığı plakasız motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet, 2 metrelik şarampole düştü. Sürücü Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hasan Bulut'un cesedini, bugün saat 13.00 sıralarında, bölgedeki arazisine giden bir çiftçi buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ve Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Bulut'un cenazesi, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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