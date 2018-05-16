Şarampole yuvarlanan işçi servisi ağaca çarptı: 7 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, fabrikaya işçilerin taşındığı servis minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandıktan sonra ağaca çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile 6 işçi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Adapazarı Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Arifiye ilçesindeki otomobil fabrikasına, 16.00- 24.00 vardiyasında çalışan işçileri götüren Ayhan Koz (37) yönetimindeki 54 S 1003 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak, ağaca çarptı. Ağaç, çarpmanın etkisiyle devrilirken, servis sürücüsü ile 6 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sürücü Ayhan Koz ile F.Ş., H.Ş., K.D., M.D., U.Ö. ve S.K. isimli işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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