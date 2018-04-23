HABER

Şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tekirdağ- Malkara yolu Küçükhıdır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nuri Temel (75) yönetimindeki 59 LH 688 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Temel ile araçtaki Sevdiye Temel (80) ve Selime Bozkurtoğulları (84) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandıŞarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandıŞarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandıŞarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.