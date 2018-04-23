Şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tekirdağ- Malkara yolu Küçükhıdır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nuri Temel (75) yönetimindeki 59 LH 688 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Temel ile araçtaki Sevdiye Temel (80) ve Selime Bozkurtoğulları (84) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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