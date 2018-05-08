Şarampole yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da şarampole yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Alaaddin Şalvi, hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Alaeddin Şalvi (45) yönetimindeki 12 EA 406 plakalı sebze yükü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şalvi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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