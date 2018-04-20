Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/ÇAVDARHİSAR (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Faruk Gedik (62), hastanede tedaviye alındı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kütahya- Çavdarhisar yolu Susuzkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Çavdarhisar yönüne giden Faruk Gedik (62) yönetimindeki 35 HA 0384 plakalı toprak yüklü TIR, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Gedik ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Gedik'i ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Faruk Gedik'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Yenge-kayınbirader rezaleti! Yasak aşk skandalında karar çıktı
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı
Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...
Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!
Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum