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Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü TIR, şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/ÇAVDARHİSAR (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Faruk Gedik (62), hastanede tedaviye alındı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kütahya- Çavdarhisar yolu Susuzkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Çavdarhisar yönüne giden Faruk Gedik (62) yönetimindeki 35 HA 0384 plakalı toprak yüklü TIR, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Gedik ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Gedik'i ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Faruk Gedik'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandıŞarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

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