Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Yusuf Hazar (21), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Baskil ilçesi Konalga yolunda meydana geldi. Yusuf Hazar yönetimindeki plakası öğrenilenemeyen traktör, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Hazar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Hazar'ın cansız bedeni, morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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