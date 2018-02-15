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Şarapnel isabet eden 10 asker Türkiye’ye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 18:16 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçe kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapneli isabet eden 10 yaralı asker Türkiye’ye getirildi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçe kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapneli isabet eden 10 yaralı asker Türkiye’ye getirildi. Ayrıca çatışmalarda yaralanan 3 ÖSO askeri de tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Zeytin Dalı Harekatı 27’nci gününde sürerken, Afrin kırsalında terör örgütü PYD tarafından atılan roketin şarapnelinin isabet ettiği 10 asker olay yerinden tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahale edilen yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan çatışmalarda yaralanan 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)askeri de hastaneye tedavi için kaldırıldı.

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