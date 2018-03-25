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Sarayburnu’nda araç bariyerlere çarpıp takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Sarayburnu’nda kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak takla attı.

Sarayburnu’nda kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki 1’i kız 3 genç kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Aracın bariyerleri ve kaldırım taşlarını yerinden sökmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza, 08.30 sıralarında Fatih Sarayburnu Kennedy Caddesi Sahil Yolu Gülhane Parkı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolundan Eminönü istikametine 2 arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan 34 DV 9405 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Cemal Şahin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarptığı bariyerleri yerinden çıkartan araç, takla attıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu araç içerisindeki 1’i kız 2 erkek şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Bariyer yerinden çıktı, taşlar yola savruldu
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gençleri kontrol ettikten sonra ayrıldı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle yolun Eminönü istikametinde trafiği sağlamaya çalıştı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araç içerisindeki hava yastıklarının ise patladığı görüldü.

Tavanı bile delindi
Tavanı dahi delinen aracın neden olduğu kazada kaldırım taşlarının da yola savrulduğu gözlendi. Aracın patlayan deposundan ise yağlar yola aktı. İBB ekipleri ise olay yerinde çalışma yaptı. Aracın sürücü Şahin, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını ifade etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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