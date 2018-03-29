Sarayburnu’nda cesedi bulunan İtalyan turistin son görüntüleri ortaya çıktı

Sarayburnu sahilinde cesedi bulunan İtalyan turistin son görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul’a iki hafta önce gelen ve bir gün sonra kaybolan 33 yaşındaki İtalyan Alessandro Fiori’nin Sarayburnu sahilinde cesedi bulunmuştu. İtalyan turistin son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde turistin caddede yürüdüğü anlar görülüyor.
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