Saray'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada Ahmet Keklikçi hayatını kaybetti.
Kaza, Saray ilçesi girişinde bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Keklikçi'nin kullandığı 03 HK 872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Özuy yönetimindeki 22 LH 669 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Keklikçi, olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Özuy yara almadan kurtuldu. Keklikçi'nin otomobilde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum