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Saray’da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

Van’ın Saray ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.Van’ın saray ilçe merkezinde öğle saatlerinde, iki grup arasında tartışma çıktı.

Saray’da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Van’ın Saray ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Van’ın saray ilçe merkezinde öğle saatlerinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek yüzünden çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopalı bıçaklı çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. Kavgada ağır yaralanan şahıs ambulansla Van’a kaldırılırken, diğer yaralılar ise Saray Sağlık Ocağında tedavi altına alındı.
Kavgaya karışanların gözaltına alındığı olayda, ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Saray’da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Saray’da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

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