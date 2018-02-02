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Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 07:07 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sarhoş bir gencin 10'a yakın araca verdiği zarar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kırım Caddesi üzerinde sabaha karşı yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere, sarhoş olduğu görülen bir genç adam giriyor. Sırayla park halindeki araçların aynalarını kıran sarhoş genç, gücünün yetmediği aynalara ise tekme savurdu.

Tekme atarken aynayı denk getirmekte zorlandığı görülen sarhoş genç, cadde boyunca 10'a yakın araca zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, sarhoş genci bulmak için çalışma başlattı.

İHA

Ekmek almak için indi arabasından oldu...Hırsızlık anı kamerada
Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir otomobil araba

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