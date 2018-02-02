Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

Olay, Kırım Caddesi üzerinde sabaha karşı yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere, sarhoş olduğu görülen bir genç adam giriyor. Sırayla park halindeki araçların aynalarını kıran sarhoş genç, gücünün yetmediği aynalara ise tekme savurdu.
Tekme atarken aynayı denk getirmekte zorlandığı görülen sarhoş genç, cadde boyunca 10'a yakın araca zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, sarhoş genci bulmak için çalışma başlattı.
İHA
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