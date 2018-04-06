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Sarhoş yolcu apronda kaçırdığı uçağın peşinden koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda uçağını beklerken içkiyi fazla kaçıran Azeri yolcu uçağını kaçırınca, camı kırıp apronda kaçırdığı uçağın peşinden koştu.Moskova’dan tarifeli uçak ile 23.45’te İstanbul’a gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade (45) 01.30’da Bakü’ye gideceği uçağı beklerken içkiyi fazla alınca uçağını kaçırdı.

Atatürk Havalimanı’nda uçağını beklerken içkiyi fazla kaçıran Azeri yolcu uçağını kaçırınca, camı kırıp apronda kaçırdığı uçağın peşinden koştu.
Moskova’dan tarifeli uçak ile 23.45’te İstanbul’a gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade (45) 01.30’da Bakü’ye gideceği uçağı beklerken içkiyi fazla alınca uçağını kaçırdı. Son anda Bakü uçağının kapısına gelen Guseinzade, uçağın kapısını kapatıp körükten ayrıldığını görünce çıldırdı.
Apronda uçağın peşinden koştu
Camdan uçağın hareket ettiğini gören Guseinzade, alkolünde etkisiyle bağırmaya başladı. Uçağa binmek için havalimanında koşan Guseinzade, bir alt kata inerek 502 numaralı kapıdan aprona çıkmak istedi. Kapıyı açamayan Guseinzade, camı kırmayı denedi. Bu arada camdan uçağa bağırarak durmasını isteyen Guseinzade, körükte bulunan bir sandalye ile camı kırmayı denedi. Bunda da başarılı olamayan Guseinzade, cam kapıyı esneterek,aprona girdi. Guseinzade, kaçırdığı uçağın peşinden koşup el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştı.
Görevli personel polisi aradı
Kapının camını kırmaya çalıştığını gören bir personel polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen memurlar Guseinzade’yi apronda yakalayarak gözaltına aldı.Rus yolcu terminal işletmecisi görevlilerinin şikayetci olmasından dolayı gözaltına alındı.
Guseinzade, havalimanın içinde polise ait olan büroya götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu iddia edilen yolcu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Polis Merkezi’ne götürülerek serbest bırakıldı.

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