HABER

Sarıgöl’de motosiklet kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.Sarıgöl İstiklal Caddesi üzerinde Hüseyin Emre A.’nın (17) kullandığı motosiklet, Sarıgöl Devlet Hastanesi önündeki kırmızı ışıkta geçince Fatih Caddesinden, İstiklal Caddesine giriş yapmakta olan Sinan K.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Sarıgöl İstiklal Caddesi üzerinde Hüseyin Emre A.’nın (17) kullandığı motosiklet, Sarıgöl Devlet Hastanesi önündeki kırmızı ışıkta geçince Fatih Caddesinden, İstiklal Caddesine giriş yapmakta olan Sinan K. (65), yönetimindeki 45 AAC 730 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Hüseyin Emre A. (17) ve Mehmet K. (20) ile otomobil sürücüsü Sinan K. (65) yaralandı.
Yaralıların ilk tedavileri Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra, kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Emre A. Turgutlu Devlet Hastanesine, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet K. ise Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sinan K.’nın tedavisine Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde devam edildiği bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!
Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendiOperasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi
Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.