Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Şubesi İle Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş büro ekipleri ilçedeki yedi ayrı eve eş zamanlı baskın yaparak arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen İ.G., T.T., S.B., M.Ç., S.B., V.V. tutuklanırken C.B. ve Y.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.