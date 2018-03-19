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Sarıkamış’ta bir kişi evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta yalnız yaşayan 1 kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre; Sarıkamış’ta yalnız yaşayan S.U.

Sarıkamış’ta yalnız yaşayan 1 kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre; Sarıkamış’ta yalnız yaşayan S.U. vatandaşlar tarafından evinde ölü bulundu. Vatandaşların durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.
Bölgeye güvenlik şeridi çeken jandarma, yaptığı araştırmada S.U.’nun yalnız yaşadığı ve kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirledi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilirken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Öte yandan S.U.’nun evinde Jandarma Olay Yeri İncele Timi (OYİT) tarafından inceleme yapıldı. S.U.’nun kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cesedi Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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